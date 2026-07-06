غيّب الموت الإعلامي سعود بن تركي المقاطي العتيبي، أحد أبرز الوجوه الإعلامية في قناة «الواقع»، إثر حادثة مرورية أليمة تعرّض لها في منطقة القدية، عقب خروجه من استوديو القناة، مخلفاً حالة من الحزن في الأوساط الإعلامية وبين جمهوره ومتابعيه.



ونعاه عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلاميون وأكاديميون، مشيدين بما عُرف عنه من مهنية عالية، وأخلاق رفيعة، وعلاقات طيبة مع زملائه، إلى جانب إسهاماته الإعلامية التي امتدت لسنوات، كان من أبرزها مشاركته في لجنة تحكيم برنامج «زد رصيدك» وتقديمه العديد من البرامج الحوارية والاجتماعية.



وبرز الفقيد العتيبي خلال مسيرته الإعلامية بإسهامه في تقديم محتوى هادف يلامس اهتمامات المجتمع، واستضاف نخبة من المسؤولين والمختصين والشخصيات العامة، ما أكسبه حضوراً واسعاً ومحبة لدى المشاهدين.



وسيُصلى عليه عقب عصر اليوم (الإثنين)، في جامع الراجحي بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.



والفقيد شقيق: معيض، ومحمد، وعايض.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.