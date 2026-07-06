انتقلت إلى رحمة الله تعالى عموشة بنت بندر السبهان، والدة زامل بن وطبان الجرباء، وطلال (رحمه الله)، وعبدالعزيز بن عبدالعزيز الرشيد.



وسيُصلّى عليها عقب صلاة عصر اليوم (الإثنين)، في جامع الملك خالد بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة عرقة.



وتُتقبّل التعازي في منزل ابنها زامل بحي عرقة في مدينة الرياض.



و«عكاظ»، التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.