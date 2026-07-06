دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال افتتاح الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف، إلى حظر أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة والروبوتات القاتلة وفق القانون الدولي، مؤكدًا أن قرار استخدام القوة المميتة يجب أن يظل بيد الإنسان.

وأعلن إطلاق مبادرة «تعهد سلامة الأطفال في الذكاء الاصطناعي» التي تهدف إلى إخضاع الأنظمة الموجهة للأطفال لاختبارات سلامة مستقلة، ومنع استغلالها في إنتاج محتوى غير مناسب، كما شدد على أهمية الإسراع في وضع قواعد دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية، ودعم قدرات الدول النامية.

وفي سياق متصل، تتزايد المخاوف الدولية من تسارع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي دون وجود أطر تنظيمية واضحة، إذ حذرت تقارير أممية حديثة من اتساع الفجوة بين قدرات الشركات التقنية العملاقة وبين قدرة الحكومات على ضبط الاستخدامات العسكرية والتجارية لهذه التقنيات.

ويأتي تحرك الأمم المتحدة في جنيف ضمن جهود أوسع لبلورة رؤية عالمية مشتركة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تنامي المخاطر المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل، وانتشار المحتوى غير الملائم للأطفال عبر المنصات الرقمية.