أنهى الفنان المصري رامز جلال خلافه مع الفنانة أسماء جلال، بوساطة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ليسدل الستار على الأزمة التي اندلعت عقب عرض برنامج «رامز ليفل الوحش» خلال موسم رمضان الماضي.

إعلان الصلح

ونشر رامز جلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، ظهر فيه إلى جانب أسماء جلال وأشرف زكي، إذ بدأت المشاهد بأجواء توحي بوجود خلاف، قبل أن تنتهي بالضحك والمصافحة، في رسالة تؤكد طي صفحة الأزمة وعودة العلاقة الودية بين الطرفين.

وأرفق رامز الفيديو بتعليق طريف قال فيه: «مينفعش أسماء جلال تزعل من رامز جلال عشان هي طيبة وأنا ابن حلال.. وخصوصاً إن كلنا ولاد جلال.. حبيبتي يا سمسمة»، في إشارة إلى انتهاء الخلاف.

بداية الأزمة

وتعود الأزمة إلى شهر رمضان الماضي، عندما أعلنت أسماء جلال اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية ظهورها في برنامج «رامز ليفل الوحش»، معتبرة أن مقدمة الحلقة تضمنت عبارات وصفتها بالتنمر والإساءة، إلى جانب إيحاءات جسدية وشخصية رأت أنها تمس كرامتها.

بيان قانوني

وأوضحت محاميتها، في بيان، أن الفنانة وافقت على المشاركة في البرنامج باعتباره عملاً ترفيهياً يعتمد على عنصر المفاجأة، لكنها لم تُبلغ بالمقدمة الصوتية التي أضيفت خلال مرحلة المونتاج، مؤكدة أن التعليقات الواردة تجاوزت إطار الدعابة إلى الإساءة الشخصية.

وأضاف البيان أن المشاركة في أي عمل فني لا تعني القبول بالتعرض للتنمر أو الانتقاص من الكرامة الإنسانية، مشدداً على حق الفنانة في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها، قبل أن تنتهي الأزمة رسمياً بإعلان الصلح بوساطة أشرف زكي.