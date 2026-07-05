تستعد مدينة جدة لاستقبال الفنان المصري محمد حماقي، الذي يفتتح حفلات موسم صيف 2026 بحفلة غنائية تقام يوم 17 يوليو على مسرح عبادي الجوهر أرينا، في أولى الأمسيات الفنية للموسم، وسط ترقب واسع من جمهوره، الذي ينتظر عودته إلى المدينة بعد فترة من الغياب.

وتأتي الحفلة بالتزامن مع النجاح الذي حققه ألبومه الجديد «سمعوني»، إذ يُنتظر أن يقدم خلال الأمسية مجموعة من أبرز أغنياته التي ارتبط بها جمهوره، إلى جانب عدد من أعمال الألبوم الذي افتتح به موسم ألبومات صيف 2026، ويضم 18 أغنية تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين في الوطن العربي.

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار التذاكر، التي تبدأ من 198 دولارًا أمريكيًا وتصل إلى 800 دولار، مع توقعات بإقبال جماهيري كبير خلال الأيام القادمة.

كما أوضحت ضوابط الحضور، إذ يقتصر الدخول على من تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، مع اشتراط حجز تذكرة مستقلة لكل شخص، وعدم السماح باسترجاع أو إعادة بيع التذاكر. وتُفتح أبواب المسرح عند الساعة الثامنة مساءً، فيما تنطلق الحفلة في العاشرة ليلًا.