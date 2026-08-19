رحب البرتغالي برونو لاج مدرب فريق الدرعية بانضمام مهاجم الهلال الأوروغوياني داروين نونيز إلى صفوف فريقه، وذلك عقب الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي الناديين في العاصمة السعودية الرياض.



تفاصيل الاتفاق



وأكدت مصادر «عكاظ» أن أصحاب القرار في ناديي الهلال والدرعية اتفقوا على كافة تفاصيل الصفقة، والتي ستكون على سبيل الإعارة.



وبموجب الاتفاق، سيتحمل نادي الهلال جزءاً من رواتب اللاعب طوال فترة بقائه في الدرعية، في خطوة تهدف لمنح المهاجم فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرة.



التوقيع اليوم



وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المتبقية هي التوقيع الرسمي على عقد الإعارة، والمتوقع أن يتم اليوم، لينضم نونيز رسمياً إلى صفوف الدرعية.