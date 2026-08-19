غابت الفنانة المصرية يسرا عن حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد «الست»، من بطولتها وعدد من نجوم الفن، الذي أقيم اليوم في إحدى السينمات الكبرى بالقاهرة.

سبب الغياب

وجاء غياب يسرا بسبب مغادرتها لقضاء إجازة قبل تحديد الموعد النهائي للعرض الخاص، إلا أن ارتباط موعد عودتها برحلة الطيران حال دون تمكنها من الحضور ومشاركة أبطال الفيلم الاحتفال ببدء عرضه.

وتستعد دور العرض المصرية لاستقبال فيلم «الست» يوم 19 أغسطس الجاري، فيما ينطلق الفيلم في دور العرض بمختلف الدول العربية يوم 27 من الشهر نفسه.

تجربة سينمائية جديدة

وتعود يسرا إلى السينما من خلال شخصية مختلفة، معربة عن سعادتها بالتجربة والعمل مع المخرج خالد أبوغريب.

وأشادت يسرا بفريق العمل، ووجهت الشكر إلى النجوم المشاركين معها خصوصاً ضيوف الشرف على إسهامهم في إثراء العمل.

نجوم «الست»

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يسرا كل من درة، وماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد أبوغريب وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.