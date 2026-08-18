يعود (الأحد) القادم أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم بمراحلها الثلاث للبنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية إلى مقاعد الدراسة لبداية العام الدراسي الجديد، باستثناء طلاب وطالبات إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف، الذين تأجلت عودتهم حسب التقويم الدراسي إلى السابع عشر من شهر ربيع الأول الحالي.

ويشهد العام الدراسي الجديد انتظام الطلاب والطالبات من مواليد جائحة «كورونا» الشهيرة في مقاعد الدراسة بالصف الأول الابتدائي في مدارس التعليم ومدارس الطفولة المبكرة.



وشددت وزارة التعليم على أهمية البداية الجادة منذ اليوم الأول لعودة الطلاب والطالبات، خصوصاً بعد أن انتهت المدارس من تسليم الطلبة الكتب الدراسية لمراحلهم الجديدة فور انتهاء اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي.