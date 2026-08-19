اعترف الفنان المصري أحمد الفيشاوي بمروره بمرحلة نفسية صعبة جعلته يفكر في الانتحار عقب وفاة والدته الفنانة سمية الألفي، مؤكداً أن رحيلها أصابه بصدمة كبيرة وأدخله في حالة من الحزن واليأس.

فكرة الانتحار

وكشف الفيشاوي أنه منذ وفاة والدته تراوده من وقت لآخر أفكار تتعلق بإنهاء حياته، لافتاً إلى أنه يحاول مقاومة هذه الأفكار والتعامل مع الألم الذي يعيشه، خصوصاً أنه لا يزال تحت تأثير صدمة فقدانها.

فقدان الشغف

وأشار الفنان إلى أن رحيل والدته أثر كذلك على علاقته بالتمثيل، بعدما فقد شغفه بمهنته ولم يعد يشعر بالحماس نفسه تجاه العمل، موضحاً أنه يحاول التعايش مع حياته الجديدة وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

ويترقب أحمد الفيشاوي خلال الفترة القادمة عرض فيلمه الجديد «حين يكتب الحب»، بمشاركة معتصم النهار وجميلة عوض وسوسن بدر، والعمل من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

آخر أعماله

وعُرض سابقاً لأحمد الفيشاوي فيلم «سفاح» في دور العرض السينمائية، وهو من أفلام الرعب والجريمة، وشهد إيرادات جيدة منذ طرحه للجمهور.

وجمع الفيلم أحمد الفيشاوي، نور محمود، صابرين، سنتيا خلفية، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، آية سليم، لينا صوفيا، غفران محمد، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.