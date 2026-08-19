بيدرو لا أعرفه ولا أعرف تاريخه لكي أستهل حديثي عنه بمقدمة تعريفية عنه، لكنني أعرف أنه يمسك منصباً في الأهلي، العقد فيه شريعة المتعاقدين، ومن هنا أسأل هل عقده يسمح له أن يكون الآمر الناهي في الأهلي ومن حوله يصادقون على كل قراراته.....؟؟



وهل هناك بند في عقده يعطيه الحق أن يفرغ الأهلي من مكتسباته ويتركه يواجه مصيره المجهول...؟



أين شركة الأهلي، وأين ممثل المالك في الأهلي....؟؟؟



أسأل وأنا أرى العبث تجاوز كل الحدود، وأقول عبثاً لأن للحكاية أصلاً عند بيدرو، وللأصل حكاية رأيناها في الملعب....!!!



التدمير ممنهج.. عفواً أقصد العبث، وبيت الداء في كل ما يحدث بيدرو، وهل هناك غير بيدرو....؟



أحبتنا بقيادة المهندس أحمد الشنقيطي هل ترون ما نرى على أرض الملعب، وهل تشعرون بمأساة حلت ببطل النخبتين...؟



بيدرو الذي لم تستطيعوا إيقاف عبثه هو في الأول والأخير موظف قراره أنتم تملكونه ولا يملك قراركم، فماذا تغير....!!!؟



أصبح اليوم بيدرو غير مقبول عند كل أهلاوي بسبب هذا العمل العبثي في النادي....!



إذا ما تفهموا (كورة) فعندكم أسامة هوساوي ومحمد مسعد اسألوهما فهما سيكونان أكثر صدقاً من هذا البيدرو الذي يتصرف وكأنه المالك....!!!



‏هنا يتحدث الزميل سلطان الشمري بماقل ودل عن مديرنا الرياضي بتاريخ بيدرو في الإدارة الرياضية..



‏يثبت دائماً بأن تعاقداته ليست مبنية على الرؤية الفنية بقدر علاقاته مع وكلاء الأعمال !



‏بمعنى: ما هو احتياج الفريق؟ ظهير أيسر؟ أوك...



‏من هو الظهير الأيسر المناسب؟ ما هي إمكانياته؟ وكيف يكون إضافة للمنظومة؟



‏حسناً، ليس مهماً.. لدي وكلاء أعمال يقومون بهذه المهمة من دون عناء البحث والمتابعة.



وأزيد على ما قال الزميل سلطان المطالبة بضرورة كف يد بيدرو قبل أن نصحى على بيع عقد توني.. فالحبيب لا يعنيه الأهلي بقدر ما يعنيه جني الأرباح....!!



ومضة



«‏يشتكي الكثير من الناس من مظهرهم، ولكن لا أحد يشتكي من عقله أبداً».



‏- فاينا رانفسكايا