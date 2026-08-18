في وقت يلهث فيه الملايين خلف مكملات أسطورية وأطعمة نادرة تُباع بأسعار خيالية تحت شعار «إكسير الشباب والوقاية من الشيخوخة»، خرج خبراء التغذية بمفاجأة سارة تصدم أصحاب الميزانيات المحدودة: «الحل الأقوى يقبع في رفوف السوبرماركت بأقل التكاليف!».

الحديث هنا ليس عن نبات نادر يُجلب من الجبال، بل عن «الفاصوليا السوداء المعلبة»، ذلك الخيار البسيط وزهيد الثمن الذي وصفه علماء من كبرى المراكز الطبية بأنه كنز غذائي مهمل ومظلوم، يمتلك قدرة فائقة على محاربة أعراض التقدم في السن ودعم صحة القلب.

تقول آن تيل أخصائية التغذية المسجلة في ولاية كارولينا الشمالية، إن الفاصوليا السوداء تستحق أن تتصدر النقاشات العلمية حول طول العمر وصحة الجسد، مضيفة أنها توفر المزيج السحري من المركبات النباتية والألياف دون أن تضطر لإنفاق أموالك على مكملات باهظة.

وتتفق معها تارا شميدت كبيرة أخصائيي التغذية في مؤسسة «مايو كلينك» الشهيرة، مؤكدة أن هذا الطعام المنسي يجمع بين أربعة عناصر نادرة: السعر الميسور، والصلاحية الطويلة، وسهولة الاستخدام، فضلاً عن فيض من البروتين النباتي والألياف المضادة للالتهابات.

ويكمن السر الحقيقي خلف هذه القوة الخارقة في اللون الأسود القاتم لقشرتها، حيث تحتوي على تركيزات عالية جداً من مضادات الأكسدة القوية مثل «الأنثوسيانين» و«الكبسولات النباتية»، وهي المواد ذاتها التي تحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات الخفية داخل الخلايا: وهما المتهمان الرئيسيان في تسريع الشيخوخة، وإصابة الجسد بأمراض القلب ومقاومة الإنسولين والتدهور المعرفي.

ماذا تقول الأرقام والدراسات؟

لم تترك النتائج العلمية مجالاً للشك:

تحليل ضخم شمل 1.14 مليون شخص أظهر أن إضافة 50 غراماً فقط من البقوليات يومياً للنظام الغذائي نجح في خفض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 6%.

دراسة في مجلة American College of Cardiology كشفت أن تناول 4 حصص أسبوعياً ينقص خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14%.

نموذج دراسي أعدته مجلة PLOS Medicine أكد أن الاعتماد المبكر على البقوليات كعنصر رئيسي قد يزيد من متوسط عمر الإنسان المفترض بأكثر من عامين كاملين!

ويمكن القول إن الجمال في هذا «الكنز المعلب» هو سهولة تحضيره فوراً دون عناء، لكن الخبراء يضعون نصيحة ذهبية للحصول على الاستفادة القصوى: اختر العلب المكتوب عليها «منخفض الصوديوم» أو «بدون ملح مضاف». أما إذا لم تجد، فكل ما عليك هو إفراغ محتوى العلبة في مصفاة وغسلها جيداً بالماء البارد للتخلص من الأملاح الزائدة قبل إضافتها لطبق السلطة أو الوجبة الرئيسية! ويخلص الخبراء إلى أنه لا توجد «عصا سحرية» للشباب الدائم، لكن العودة إلى الخيارات الطبيعية البسيطة هي أقصر طريق لجسد قوي وقلب ينبض بالشباب.