في حادثة أثارت غضباً عارماً وشكلت صدمة في العراق، فتحت وزارة العدل العراقية ملفاً شائكاً طالما طُوِي خلف الأسوار مغلقاً، وذلك عقب انتفاضة أهالي النزلاء في احتجاجات حاشدة وسط بغداد، كشفت عن استغلال مالي بشع وأرقام فلكية لأسعار الأطعمة والمواد الأساسية داخل حوانيت السجون.

انطلقت الشرارة من شهادات حية ومؤلمة أدلت بها عائلات السجناء لوسائل إعلام محلية، أكدوا فيها أن أبناءهم يُجبرون على شراء الحاجات الأساسية بأسعار خيالية لا تمت للواقع بصلة، إذ وصل سعر كيلوغرام اللحم الواحد داخل السجن إلى 100 ألف دينار عراقي (نحو 76 دولاراً)، فيما قفزت قنينة الزيت العادية إلى 15 ألف دينار، في مظاهر استغلال تجردت من أي إنسانية.

أمام هذه الاتهامات الصادمة التي أحدثت ضجة عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وزير العدل العراقي خالد شواني بإصدار توجيهات حاسمة ومشددة، إذ أمهل لجنة تحقيق متخصصة 72 ساعة فقط للنزول الميداني وتدقيق أسعار جميع الحوانيت في كافة المؤسسات الإصلاحية ومقارنتها مباشرة بأسعار السوق المحلية.

ويهدف القرار الوزاري الحاسم إلى وضع حد للشكاوى المتزايدة، وقطع الشك باليقين حول مدى صحة الأرقام المتداولة، مع التوعد باتخاذ أقصى الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المتورطين والمشرفين على إدارة هذه الحوانيت في حال ثبوت تلك المخالفات.

وسلطت الاحتجاجات الأخيرة الضوء على المعاناة اليومية التي تكابدها أسر النزلاء، التي أصبحت تتحمل أعباءً مالية باهظة تُثقل كاهلها لتأمين حد أدنى من العيش الآدمي لأبنائها خلف الأسوار، في ظل ما وصفوه بـ«تجارة صريحة في حاجات السجناء».

ورغم أن وزارة العدل العراقية لم تؤكد بعد القيمة الفعلية للأسعار المذكورة انتظاراً لما سيكشفه التقرير الرسمي، إلا أن السقف الزمني المتمثل بـ72 ساعة وضع الجميع تحت مقصلة التحقيق، لتتجه الأنظار نحو نتائج التقرير المرتقب الذي سيحسم حقيقة «كيلو اللحم الخرافي» ويحدد المسؤولين عن هذا الاستغلال.