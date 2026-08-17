كشف وزير التعليم يوسف البنيان عن ترقية أكثر من 9 آلاف من الكادر الإداري و٢٨ ألفاً من الكادر التعليمي الشهر المقبل، مؤكداً في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي انعقد أمس (الإثنين) في الرياض حول استعدادات العام الدراسي الجديد، على أنه لا يمكن لأي معلم تدريس مادة في غير تخصصه، مشيراً إلى أنه اعتباراً من هذا العام ينتهي حضور المعلم في المدرسة بانتهاء اليوم الدراسي وفق خطة كل مدرسة والعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة المعلمين.

وكشف الوزير أن أفضل معلم في العالم لعام 2025 كان سعودياً. مشيراً إلى أن نظام التعليم العام يحافظ على القيم الدينية والوطنية وتطوير قدرات المعلمين. وأبان أنه تم تدريب 4000 معلم ومعلمة لاكتشاف الموهوبين مع تقييم كافة المدارس السعودية خلال ثلاث سنوات لتعزيز المخرجات.

وأوضح البنيان أن الموافقة على نظام التعليم العام يعزز جودة البيئة التعليمية، مشيراً في هذا السياق إلى إطلاق بوابة التعليم الموحدة مؤكداً ثقته في قدرات الطلبة السعوديين وعلى منصة «مدرستي» التي تحتوي أكثر من 500 كتاب رقمي.

وعن استعدادات العام الدراسي الجديد أوضح الوزير عن وصول 36 مليون نسخة من الكتب للمدارس قبل الصيف والترخيص لـ 12 مدرسة عالمية وتوفير 160 ألف مقعد إضافي في قطاع التعليم الخاص وإنشاء مدارس عدة متخصصة تستهدف دعم مواهب الطلبة والعمل على تجويد المناهج الدراسية.

وأضاف وزير التعليم أن 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 في العالم فيما يدرس 70% من المبتعثين في أفضل 50 جامعة عالمية.