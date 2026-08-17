يبدو أن بقّ الفراش، الذي يُعرف أحيانًا بـ«مصاص دماء عالم الحشرات» بسبب نشاطه الليلي واعتماده على دم الإنسان غذاءً، يشهد عودة وانتشارًا متزايدًا، خصوصًا خلال فصل الصيف، فيما يثير علماء مخاوف جديدة بشأن قدرته المحتملة على نقل نوع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل واضح حتى الآن على أن بقّ الفراش ينقل الأمراض من شخص إلى آخر، فإن تجربة علمية أجريت في الولايات المتحدة فتحت بابًا جديدًا للبحث حول احتمال مساهمة هذه الحشرات في نقل بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وهي عدوى قد تكون صعبة العلاج بسبب مقاومتها لعدد من المضادات الحيوية.

حشرة صغيرة تختبئ نهارًا وتهاجم ليلًا

بقّ الفراش حشرات بنية مائلة إلى الحمرة، يبلغ حجمها تقريبًا حجم بذرة التفاح، وتختبئ خلال ساعات النهار داخل الشقوق الضيقة في الأثاث والمراتب والملابس والمفروشات.

ومع حلول الليل، تخرج بحثًا عن الإنسان، وتستخدم جزءًا يشبه المنقار لاختراق الجلد وامتصاص الدم لعدة دقائق.

وعادةً ما تكون لدغة بقّ الفراش غير مؤلمة، لكن بعض الأشخاص قد تظهر لديهم بعد يوم تقريبًا علامات حمراء وحكة في موضع اللدغة، بينما لا تظهر أي أعراض على آخرين.

ويحذر خبراء من أن عدم ملاحظة اللدغات قد يسمح للحشرات بالتكاثر بسرعة داخل المنزل، ما يجعل اكتشاف الإصابة والتعامل معها أكثر صعوبة.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة ولاية كارولاينا الشمالية كريستوفر هايز: إن بقّ الفراش موجود بالفعل، وإن عدم الانتباه إلى وجوده قد يجعل من السهل نقله إلى المنزل، خصوصًا مع الأمتعة أو الأثاث المستعمل.

آلاف الحشرات في منزل رجل مسن

وتكشف إحدى الحالات الطبية مدى خطورة الإصابة الشديدة ببقّ الفراش، ففي تقرير طبي نُشر في فرنسا عام 2020، أُصيب رجل يبلغ 70 عامًا ويعيش بمفرده بالإغماء في أحد الشوارع، ونُقل إلى قسم الطوارئ، حيث شُخّص بإصابته بفقر الدم الناتج عن فقدان الدم لفترة طويلة.

وعثر الأطباء على بقّ الفراش يتغذى على الدم في مناطق من رقبته ورأسه وكتفه.

وعند تفتيش منزله، اكتشف الباحثون وجود آلاف الحشرات في سريره وعلى الأرض والجدران والستائر.

هل يمكن أن ينقل بقّ الفراش MRSA؟

رغم المخاوف المتزايدة، لا توجد حتى الآن أدلة حاسمة تثبت أن بقّ الفراش ينقل الأمراض بين البشر.

ويشير عالم الحشرات في جامعة كاليفورنيا بمدينة ريفرسايد، تشاو-يانغ لي إلى أن طبيعة الجهاز الهضمي وتركيب جسم الحشرة قد يجعلان انتقال الجراثيم بكفاءة من شخص إلى آخر أمرًا صعبًا.

لكن دراسة أجراها باحثون في جامعة ساوث داكوتا عام 2023 أثارت تساؤلات جديدة، فخلال تجربة مخبرية باستخدام كبسولات دم وجلد اصطناعي، تمكن الباحثون من إثبات أن بقّ الفراش يستطيع اكتساب بكتيريا MRSA أثناء إحدى وجبات الدم، ثم نقلها خلال وجبة لاحقة.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت أن بقّ الفراش ينقل MRSA إلى البشر في الحياة الواقعية، وأن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لإثبات حدوث ذلك.

وقال خوسيه بيتري، أحد الباحثين في الدراسة، إن النتائج غيرت طريقة النظر إلى بقّ الفراش من منظور الصحة العامة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة.

الحشرة أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات

وكانت أعداد بقّ الفراش قد تراجعت بشدة في الدول المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة الاستخدام الواسع لمبيد «DDT»، لكن الولايات المتحدة حظرت استخدام المبيد في معظم الأغراض عام 1972، بعدما ظهرت أدلة على أضراره على الحيوانات والمخاطر المحتملة على البشر.

وفي ذلك الوقت، كان بقّ الفراش قد بدأ بالفعل في تطوير مقاومة للمبيد، وهي مشكلة استمرت في التطور خلال العقود التالية.

ويقول خبراء إن مقاومة الحشرات للمبيدات ساهمت في عودة بقّ الفراش وانتشاره مجددًا.

ولا توجد أرقام دقيقة تحدد حجم الزيادة عالميًا، فيما تعتمد بعض شركات مكافحة الآفات على عدد البلاغات التي تتلقاها لترتيب المدن الأكثر تعرضًا للإصابة.

ويحذر خبراء من أن هذه التصنيفات لا تقدم صورة كاملة، إذ قد تنتشر الإصابات بصورة كبيرة في المساكن منخفضة الدخل والإسكان العام، حيث لا يتم بالضرورة الاستعانة بشركات مكافحة الآفات الكبرى.

كيف تحمي منزلك من بقّ الفراش؟

ويؤكد الخبراء أن أفضل وسيلة للتعامل مع بقّ الفراش هي منع دخوله إلى المنزل من الأساس.

وخلال السفر، ينصح بفحص غرفة الفندق قبل تفريغ الحقائب، وذلك برفع أغطية السرير والمفروشات والبحث عن الحشرات أو البقع الداكنة الصغيرة التي قد تكون من فضلاتها.

كما يُنصح بعدم وضع الحقائب فوق الأسرة أو على الأرض بالقرب منها، ويمكن وضعها في أكياس ذات لون فاتح أو داخل حوض الاستحمام أثناء الإقامة.

وعند العودة إلى المنزل، يُفضل فتح الحقائب خارج المنزل، ونقل الملابس مباشرة إلى الغسالة والمجفف.

أما الأثاث والمنتجات المستعملة فيجب فحصها بعناية قبل إدخالها إلى المنزل، ويمكن تنظيفها بالمكنسة الكهربائية أو البخار أو تعريضها للحرارة وفق الطرق المناسبة.

وبالنسبة إلى الملابس، ينصح الخبراء بغسلها ثم وضعها في المجفف لمدة تصل إلى ساعة، أما الأحذية وبعض الأغراض الأخرى، فيمكن وضعها في المجمد لمدة أسبوع، إذا كان ذلك مناسبًا لطبيعة المنتج، للتأكد من القضاء على الحشرات الموجودة فيها.

ماذا تفعل إذا اكتشفت بقّ الفراش؟

تقدم وكالة حماية البيئة الأمربكية إرشادات للتعامل مع بقّ الفراش، إلا أن عملية التخلص منه قد تكون شاقة وتتطلب معالجة أماكن الاختباء والأغراض المصابة بعناية.

ويحذر الخبراء من استخدام مبيدات عشوائية، لأن بعض سلالات بقّ الفراش أصبحت مقاومة للمبيدات المستخدمة عادةً.

وقد تكون الاستعانة بشركات متخصصة في مكافحة الآفات الخيار الأكثر فاعلية، إلا أن تكلفة العلاج قد تصل إلى مئات أو حتى آلاف الدولارات، بحسب حجم الإصابة وطريقة المعالجة.

ولا تقتصر وسائل المكافحة على المبيدات الكيميائية، إذ يمكن استخدام مواد مثل غبار السيليكا، الذي يمتص الرطوبة من جسم الحشرة ويساعد على قتلها.

كما تعد المعالجة الحرارية الجافة المستمرة من الوسائل الفعالة، إذ يمكنها القضاء على الحشرات البالغة والبيض، لكنها تحتاج إلى درجات حرارة لا تقل عن 50 درجة مئوية، وقد تتسبب في تلف بعض قطع الأثاث واللوحات والمقتنيات، ولذلك ينبغي أن ينفذها متخصصون.

لا داعي للذعر

ورغم صعوبة التعامل مع بقّ الفراش، يؤكد الخبراء أن اكتشاف الإصابة مبكرًا والتحرك سريعًا أفضل من تجاهلها.

وقال هايز إن أهم نصيحة يمكن تقديمها هي عدم الشعور بالذعر، بل اتخاذ الإجراءات اللازمة فور الاشتباه في وجود الحشرات.

ولا تزال المخاوف المتعلقة بقدرة بقّ الفراش على نقل MRSA إلى البشر قيد البحث العلمي، في حين تبقى الحقيقة المؤكدة أن هذه الحشرة أصبحت أكثر مقاومة لبعض المبيدات، وأن الوقاية والفحص المبكر يمثلان خط الدفاع الأول ضد انتشارها داخل المنازل.