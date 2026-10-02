أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف دقيقة خلال الساعات الـ24 الماضية، طالت مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال، وأسفرت، وفقاً لبيان متحدث القوات المسلحة، عن تحييد 1540 عنصراً بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 216 وسيلة وقدرة عسكرية.

وأوضح المتحدث أن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات، ضمن خطط عملياتية استهدفت مصادر التهديد والتجمعات والتعزيزات ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية للمليشيا.

تعز تحت ضغط العمليات

وشملت الضربات جبهات جنوب حرض والساحل وكتاف والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة، فيما شهدت جبهات تعز تركيزاً عملياتياً مكثفاً، وسجلت غالبية حصيلة القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

وأكد المتحدث أن العمليات أسهمت في كسر هجمات المليشيا في جبهات تعز وإفشال محاولاتها لتحقيق أي اختراق ميداني.

216 هدفاً وقدرة عسكرية

وبحسب المتحدث، أدت العمليات إلى تدمير وإعطاب 216 وسيلة وقدرة عسكرية تابعة للمليشيا، بالتزامن مع مواصلة استهداف تحركاتها وتعزيزاتها ومراكز القيادة والسيطرة التابعة لها في مختلف الجبهات.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها، مستندة إلى ما وصفه بـ«إرادة قتالية عالية وثبات ميداني»، في إطار مساعيها لاستعادة الدولة وحماية أمن اليمن وسيادته.