وسط تصاعد المواجهات بين القوات اليمنية ومليشيات الحوثي، شن الجيش اليمني، اليوم (الثلاثاء)، هجمات على مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال اليمن.



ونشرت القوات اليمنية-المنطقة الثالثة مشاهد لاستهداف عناصر وتحصينات للمليشيات في الحزم. وأكدت القوات اليمنية أنها استهدفت أطقماً وعربات نقل تابعة للحوثيين.



وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت مساء أمس (الإثنين)، تنفيذ 133 عملية عسكرية استهدفت قدرات وعناصر حوثية خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت إن العمليات شملت استخدام الراجمات والمدفعية والطائرات المسيّرة، بهدف تدمير مصادر التهديد واستهداف مواقع وقدرات الحوثيين.



وأشارت إلى أن العمليات تأتي في إطار جهودها لمواجهة تحركات الحوثيين والحد من قدراتهم، مشيرة إلى أن العملية نُفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس.



وتوسعت الاشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين أخيراً لتطال عدة جبهات، بينها مأرب والجوف والحديدة، فضلاً عن تعز والضالع وحضرموت.



وتزامن التصعيد الحوثي في اليمن وتهديد المليشيات للسفن التجارية والتلويح بإغلاق باب المندب، مع شل إيران عملياً حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي أصبح بؤرة التوتر الرئيسية بين طهران وواشنطن في خضم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي اندلعت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير الماضي.