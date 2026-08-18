كشف الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل إصابته في الظهر خلال وجوده في الساحل الشمالي برفقة أسرته، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية، ومؤكدًا استمراره في متابعة العلاج وفق تعليمات الأطباء.

وأوضح مصطفى كامل، في بيان صحفي، أن الإصابة وقعت بعدما فقد توازنه وسقط على ظهره من فوق إحدى الصخور أثناء وجوده في الساحل الشمالي، ما أدى إلى تعرضه لتمزق في منطقة الظهر.

وأشار إلى أنه عاد إلى القاهرة عقب الواقعة، وبدأ في متابعة حالته الصحية مع طبيبه المعالج، ملتزمًا بالخطة العلاجية والتعليمات الطبية المقررة.

وأكد نقيب المهن الموسيقية أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق، مشيرًا إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة ويتابع تطورات حالته بصورة منتظمة.

ووجّه مصطفى كامل الشكر إلى كل من حرص على الاطمئنان عليه، مؤكدًا تقديره لمشاعر جمهوره ومحبيه.

وحسم مصطفى كامل الجدل بشأن صورة جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وربط البعض بينها وبين إصابته الأخيرة، موضحًا أن الصورة ليست حديثة ولا تمت إلى الواقعة بصلة، وتعود إلى فترة سابقة.

هل يتأجل حفل العلمين؟

ورغم الإصابة، يستعد مصطفى كامل للوفاء بالتزاماته الفنية، إذ من المقرر أن يشارك في الحفل المقرر الخميس 20 أغسطس بمدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان «يالا ساحل».

ويشارك في الحفل إلى جانب مصطفى كامل عدد من نجوم الغناء؛ بينهم حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق، لتقديم مجموعة من أبرز أغنياتهم التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية.