واصل الفنان المصري محمد رمضان نشاطه الغنائي، متجاهلاً الانتقادات التي صاحبت حفله الأخير في الساحل الشمالي، وأثارت جدلاً واسعاً، واتجه إلى الترويج لحفله القادم في مدينة «راس البر».

حفل جديد

ويستعد محمد رمضان للقاء جمهوره في «راس البر» الخميس القادم، ضمن حفلات موسم صيف 2026، في خطوة تؤكد استمراره في نشاطه الفني رغم الجدل الذي رافق حفله الأخير.

وشارك رمضان عبر حسابه على «فيسبوك» رسالة عبّر خلالها عن حماسه للقاء جمهوره في «راس البر»، متعهداً بتقديم حفل وصفه بالاستثنائي.

وقال: «الحمد لله مبسوط ومتحمس جداً ليوم الخميس، أول مرة أشوف جمهوري الأسطوري في راس البر، ثقة في الله هنعمل أقوى حفلة في مصر والشرق الأوسط».

جدل حفل الساحل

ويأتي الحفل الجديد بعد الجدل الذي أثاره حفله الأخير في الساحل الشمالي، على خلفية حالة التكدس والتدافع التي شهدها الحفل، وما صاحبها من تداول مزاعم بشأن وقوع حالات تحرش.

وأثارت الواقعة انتقادات من نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، قبل أن توضح وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما جرى.

عودة في رمضان

وعلى صعيد الدراما، يستعد محمد رمضان للعودة إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «عشماوي»، الذي تدور أحداثه في 30 حلقة.

ويحمل العمل توقيع المؤلف محمد إسماعيل أمين، فيما يتولى بيتر ميمي مهمة الإخراج، ويمثل المسلسل عودة رمضان إلى الدراما بعد غياب استمر 4 سنوات.