شهدت جامعة قازان الروسية للبحوث التكنولوجية اكتشافًا نادرًا خلال أعمال إنشائية، بعدما عثرت فرق العمل على دبابة ألمانية من طراز «بانثر» تعود إلى الحرب العالمية الثانية، مخبأة داخل مستودع قديم تحت الأرض في أحد مباني الجامعة.

وقالت الجامعة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الدبابة ظهرت أثناء أعمال تفكيك مستودع قديم تحت الأرض، حيث عثرت فرق الإنشاء على دبابة من طراز «بانثر»، التي استخدمتها القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الجامعة أن الدبابة كانت موجودة على عمق ضحل تحت سطح الأرض، داخل حفرة أُعدت خصيصًا لها، مشيرة إلى أن حالتها بدت جيدة نسبيًا رغم مرور عقود طويلة على انتهاء الحرب.

وكشفت المعطيات الأولية أن الدبابة لم تكن مخزنة هناك لأغراض عسكرية، وإنما كانت تستخدم في السابق لأغراض اختبارية مرتبطة بالمتفجرات، ما يفسر وجودها داخل منشأة تحت الأرض تابعة للمؤسسة التعليمية.

ولفتت الجامعة إلى أن البناء المحيط بالدبابة ساعد على بقائها في حالة جيدة، إذ لا تزال أحجار الطوب التي شكّلت جدران الحفرة موجودة، إلى جانب درج يؤدي مباشرة إلى برج الدبابة.

ويُعد العثور على دبابة «بانثر» داخل منشأة جامعية روسية اكتشافًا لافتًا، ليس فقط بسبب ندرة بقاء المعدات العسكرية الألمانية الثقيلة من تلك الحقبة في حالة جيدة، وإنما أيضًا بسبب الغموض الذي يحيط بمسار وصولها إلى قازان والوظيفة التي أدتها داخل المنشأة بعد انتهاء الحرب.

وتُعد «بانثر» من أشهر الدبابات الألمانية التي ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية، إذ دخلت الخدمة في عام 1943، وصُممت أساسًا لمواجهة الدبابات السوفيتية الحديثة آنذاك، ولا سيما دبابة «تي-34».

وكانت الدبابة مزودة بمدفع عيار 75 ملم، وتميزت بتدريع مائل وفر لها مستوى مرتفعًا نسبيًا من الحماية، إلى جانب قوة نيران جعلتها من أبرز الدبابات الألمانية في النصف الثاني من الحرب.

وشاركت دبابات «بانثر» في عدد من المعارك الكبرى على الجبهة الشرقية، قبل أن تنتهي الحرب في أوروبا عام 1945، تاركة وراءها آلاف الآليات التي دُمرت أو استولت عليها القوات السوفيتية.

ويأتي هذا الاكتشاف ليضيف قطعة جديدة إلى سجل المعدات العسكرية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في روسيا، والتي لا تزال تظهر أحيانًا خلال أعمال البناء والتنقيب أو في المناطق التي شهدت نشاطًا عسكريًا خلال الحرب.