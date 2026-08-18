أبلغ المدرب الأهلاوي مارينو بوسيتش إدارة النادي بحسم صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الأوكراني أرتيم بوندارينكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفق مصادر خاصة، فإن العقد المبرم مع اللاعب يمتد لـ 3 مواسم، مع وجود أفضلية للتجديد لموسم رابع في حال تمت الأمور رسمياً بين الطرفين،مقابل 8 ملايين يورو و .



ويأتي تحرك الأهلي لضم بوندارينكو تلبية لطلبات الجهاز الفني، لتدعيم مركز الوسط بلاعب يجمع بين القوة البدنية والجودة الفنية، ضمن خطة الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.



ومن المتوقع أن يتمالإعلان الرسمي عن الصفقة غداً ، بعد استكمال كافة الإجراءات التعاقدية والفحص الطبي للاعب.



وكان بوندارينكو أحد أبرز لاعبي شاختار دونيتسك الأوكراني، ويبلغ من العمر 24 عاماً، ويمتاز بالتمريرات المفتاحية والقدرة على صناعة اللعب من عمق الملعب.



وبهذه الصفقة يواصل الأهلي تدعيم صفوفه بأسماء شابة واعدة، تأكيداً لطموحات «الراقي» في العودة بقوة إلى منصات التتويج.