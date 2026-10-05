شارات سوداء ومصافحات غائبة.. ماذا حدث في مواجهة إيرلندا وإسرائيل؟

لم تكن مواجهة إيرلندا وإسرائيل مجرد مباراة كرة قدم، إذ حملت في طياتها مجددًا أبعادًا سياسية ورياضية، بعدما كرر لاعبو المنتخب الإيرلندي، مساء (الأحد)، ارتداء الشارات السوداء والانحناء أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 1-1 في مدينة باكا توبولا الصربية، وسط أجواء مشحونة بالتوتر.

وأقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة وعلى أرض محايدة، لتختتم أسبوعين من الجدل الذي رافق مواجهتي المنتخبين، بعدما فازت إيرلندا 3 - 0 في اللقاء الأول الذي أقيم بمدينة ديبرتسين المجرية.

شارات سوداء وغياب المصافحة

وارتدى لاعبو إيرلندا شارات سوداء قال الاتحاد الإيرلندي إنها جاءت تقديرًا للضحايا الذين سقطوا في الصراع في غزة، بينما ارتدى لاعبو إسرائيل شارات سوداء تخليدًا لضحايا هجمات 7 أكتوبر 2023، وحملت شاراتهم الرقم «7. 10».

وكما حدث في المباراة الأولى، لم يتبادل لاعبو المنتخبين المصافحة قبل انطلاق اللقاء، كما لم يتم تبادل الرايات التذكارية، فيما انحنى لاعبو إيرلندا أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وتولى حارس المرمى كايمهين كيليهر شارة قيادة المنتخب الإيرلندي بدلًا من دارا أوشيا، الذي غاب عن اللقاء لوجوده إلى جانب زوجته استعدادًا لولادة طفلهما، وبحسب تقارير إعلامية، رفض كيليهر مصافحة قائد إسرائيل دور بيريتس، في تكرار لموقف أوشيا خلال المباراة الأولى.



باروت يتقدم وبيريتس يدرك التعادل

على أرض الملعب، تقدمت إيرلندا في الدقيقة 39، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها تروي باروت بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدمها 1 - 0.

لكن إسرائيل أدركت التعادل سريعًا بعد بداية الشوط الثاني، عندما تابع دور بيريتس كرة ارتدت من تسديدة أوسكار غلوخ، ليهز الشباك في الدقيقة 47.

وحاول المنتخب الإسرائيلي تسجيل هدف الفوز، إلا أن محاولاته اصطدمت بالقائم أو العارضة، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1 - 1.

النمسا تتصدر المجموعة

رفع التعادل رصيد إيرلندا إلى 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة من المستوى الثاني، بفارق الأهداف خلف كوسوفو، بينما تتصدر النمسا برصيد 8 نقاط، وفي المقابل بقيت إسرائيل في المركز الأخير برصيد نقطتين.

مباراة وسط ضغوط سياسية

وكان من المقرر إقامة المباراة في دبلن، قبل أن ينقلها الاتحاد الإيرلندي إلى ملعب محايد في باكا توبولا، مشيرًا إلى تحديات تشغيلية. وأقيم اللقاء في ملعب TSC Arena دون حضور جماهيري.

وجاء القرار وسط ضغوط شعبية ورياضية متزايدة في إيرلندا، إذ وقع أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا رسالة طالبت بمقاطعة مواجهتي إسرائيل.

كما سبق للاتحاد الإيرلندي أن دعم تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي في مسابقات «يويفا»، قبل أن يؤكد لاحقًا التزامه بخوض المباراتين لتجنب العقوبات المحتملة.

وقبل المباراة الأولى، أعلن الحارس الإيرلندي غافن بازونو انسحابه من المشاركة، مؤكدًا أن قراره نابع من «قناعته الشخصية بأن قتل الأبرياء خطأ».

ثلاثية في المواجهة الأولى

وكانت إيرلندا قد حسمت المواجهة الأولى بثلاثية نظيفة، سجلها تروي باروت وآدم إيدا وجاك مويلان، في مباراة شهدت أيضًا غياب المصافحة والانحناء أثناء النشيد الإسرائيلي وارتداء اللاعبين الإيرلنديين شارات سوداء.

كما غاب المهاجم الإسرائيلي سعيد أبو فرخي عن تلك المواجهة بعد إيقافه إثر حصوله على بطاقة حمراء في مباراة إسرائيل والنمسا، عقب احتفال بهدفه بحركة فسرها الحكم على أنها تحاكي إطلاق النار.

وبانتهاء المباراة الثانية بالتعادل، أُسدل الستار على مواجهتين طغى عليهما الجدل السياسي، إلى جانب المنافسة الرياضية، فيما وصف مدرب إيرلندا هايمير هالغريمسون الفترة الماضية بأنها كانت مرهقة للاعبين والجهاز الفني.