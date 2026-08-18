تود شركة مونديليز مصر، المُصَنِّع الرئيسي والوحيد لمنتجات أوريو (Oreo) في مصر، أن توضح أن الواقعة المشار إليها في التقارير الإعلامية لا تتعلق بالشركة أو بأي من منشآتها الصناعية. وتقتصر منشآت مونديليز الصناعية في مصر على مصنعيها في برج العرب والشرقية (مدينة العاشر من رمضان).

وفي هذا السياق، نرجو من وسائل الإعلام الموقرة الرجوع إلى البيان أو التقرير الرسمي الصادر عن الجهات المختصة كمصدر للمعلومات، وتجنب الإشارة إلى علامة أوريو (Oreo) في سياق هذه الواقعة، حيث إن الأمر لا يتعلق بشركة مونديليز أو بعلامة أوريو، ونرجو عدم استخدام اسم العلامة التجارية أو صور منتجاتها للإشارة إلى هذه الواقعة.

وتلتزم مونديليز مصر بأعلى معايير جودة وسلامة الغذاء، بما يتماشى مع المعايير العالمية لمونديليز، خصوصا أن منتجات الشركة يتم تصديرها إلى أسواق متعددة حول العالم. كما تخضع جميع عمليات الإنتاج والمنتجات لمنظومة متكاملة من إجراءات الرقابة والفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التصنيع.