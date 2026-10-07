رفع بنك الاحتياطي الهندي، اليوم (الأربعاء)، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ فبراير 2023، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغذاء واستمرار قوة النمو في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

وقررت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء بالإجماع رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، من 5.25%، كما غيّر البنك المركزي موقف السياسة النقدية من «محايد» إلى «تشديد محسوب»، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت الضغوط على الأسعار.

التضخم يغير حسابات المركزي

وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا إن النظرة المستقبلية للتضخم لم تعد مطمئنة، في وقت بدأت فيه زيادات الأسعار تتسع لتشمل أجزاء أكبر من الاقتصاد.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الهند خلال أغسطس إلى 4.82% على أساس سنوي، متجاوزاً هدف البنك المركزي البالغ 4% للشهر الثالث على التوالي، مع مساهمة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في زيادة الضغوط التضخمية.

وجاء القرار أيضاً في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو عامل بالغ الأهمية بالنسبة للهند التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد حاجاتها من الخام. كما أسهم ضعف الأمطار الموسمية المرتبط بظاهرة «إل نينيو» في زيادة المخاوف المتعلقة بأسعار المواد الغذائية.



نمو قوي يمنح المركزي مساحة للتحرك

ورغم ارتفاع التضخم، لا يزال الاقتصاد الهندي يسجل معدلات نمو قوية؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 7.8% خلال الربع من أبريل إلى يونيو، متجاوزاً توقعات البنك المركزي البالغة 7%.

ورفع بنك الاحتياطي الهندي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية إلى 7.1%، ما يمنحه مساحة أكبر لتشديد السياسة النقدية من أجل كبح الأسعار دون الإضرار بصورة كبيرة بالنشاط الاقتصادي.

الأسواق تتراجع بعد القرار

وتفاعلت الأسواق الهندية سلباً مع قرار رفع الفائدة، إذ انخفض مؤشر Nifty 50 بنحو 0.77%، فيما تراجع مؤشر Sensex بنحو 0.65% خلال التعاملات، وقادت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، ومنها البنوك والعقارات والسيارات، موجة الانخفاض.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الهندية لأجل 10 سنوات بعد القرار، في وقت ظلت فيه الروبية مستقرة نسبياً.