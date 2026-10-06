ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4168.33 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4187.10 دولاراً عند التسوية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قليلاً، بعد بلوغها أمس أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، كما انخفض الدولار عن أعلى مستوى له في عام.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة المقرر صدوره غداً (الأربعاء)، لتقييم احتمالات تحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، في وقت تراجعت فيه توقعات رفع الفائدة خلال أكتوبر بعد بيانات أظهرت نمواً أبطأ من المتوقع للوظائف الأمريكية في سبتمبر.