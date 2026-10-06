ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات منطقة ألينيفا في ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن الهيئة، أن الزلزال وقع على عمق 87.3 كيلومتر تحت سطح الأرض، فيما كانت التقديرات الأولية قد حددت موقعه بالقرب من منطقة كوكانوك، قبل أن تحدث هيئة المسح الجيولوجي بياناتها وتحدد موقعه في ألينيفا.



عمق يتجاوز 87 كيلومتراً

ويصنف الزلزال ضمن الهزات متوسطة العمق، إذ وقع مركزه على عمق يزيد على 87 كيلومتراً، وهو عامل يؤثر في مدى الشعور بالهزة على سطح الأرض وشدة تأثيرها في المناطق المحيطة.

وتقع ألينيفا على الساحل الجنوبي لجزيرة أفوجناك شمال جزيرة كودياك، ضمن أرخبيل كودياك في جنوب ألاسكا.



منطقة نشطة زلزالياً

وتعد ألاسكا واحدة من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في الولايات المتحدة، نتيجة حركة الصفيحة المحيطية الهادئة وانغرازها أسفل صفيحة أمريكا الشمالية.

وتوضح هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هذه الحركة التكتونية مسؤولة عن جانب كبير من النشاط الزلزالي في جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا وجزر ألوشيان.

ولم ترد في التقارير الأولية معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى وقت إعداد الخبر.