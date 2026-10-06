تحول خلاف بين زوجين حول سلامة تخزين الأسلحة إلى جريمة قتل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعدما اتُهمت امرأة بإطلاق النار على زوجها خلال مشادة بسبب تركه مسدساً في مكان يمكن للأطفال الوصول إليه.

وبحسب شرطة ولاية بنسلفانيا ووثائق القضية، ألقي القبض على دون ماري فريمان (44 عاماً)، ووجهت إليها تهمة القتل الجنائي في وفاة زوجها برادلي فريمان (40 عاماً)، إلى جانب تهمتي الاعتداء المشدد وتعريض شخص آخر للخطر.

مسدس فوق الطاولة

ووقعت الحادثة مساء الأحد (4 أكتوبر)، داخل منزل الزوجين في بلدة آدامز بمقاطعة كامبريا، بعدما عادت الزوجة إلى المنزل وعثرت على مسدس زوجها عيار 9 ملم فوق طاولة في غرفة المعيشة.

وأفادت المتهمة خلال التحقيق بأن زوجها اعتاد منذ نحو عامين ترك سلاحه في أماكن غير مؤمنة يمكن للأطفال الوصول إليها، وأنها طالبته مراراً بوضعه في مكان آمن.

وبحسب إفادة السبب المحتمل في القضية، واجهت الزوجة زوجها بشأن المسدس، إلا أنه رفض نقله، لتتصاعد المشادة بينهما.

«لتلقنه درساً»

وقالت السلطات إن الزوجة أمسكت بالمسدس، ووجهته نحو زوجها وضغطت على الزناد، مشيرة خلال التحقيقات إلى أنها أرادت تلقينه درساً بشأن سلامة السلاح.

وأصابت الرصاصة الزوج في صدره، ليسقط داخل غرفة المعيشة، فيما قالت المتهمة إنها صرخت وألقت المسدس بعيداً بعد إطلاق النار.

وكان نجل الزوجين داخل المنزل لحظة الواقعة، وحاول إجراء الإنعاش القلبي لوالده، بينما اتصلت والدته بخدمات الطوارئ.

ووصل المسعفون إلى المنزل، إلا أن الزوج فارق الحياة، فيما أكد الطبيب الشرعي في مقاطعة كامبريا أن الوفاة نتجت عن إصابته بطلقة نارية واحدة في الصدر.

وأوقفت السلطات الزوجة، قبل أن تمثل أمام المحكمة صباح الإثنين (5 أكتوبر)، وجرى إيداعها سجن مقاطعة كامبريا دون كفالة، فيما لا تزال الاتهامات قيد النظر أمام القضاء.