أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم (الثلاثاء)، بوزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو.

وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، واستعراض مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة تجاه القضايا والتحديات المشتركة؛ بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.