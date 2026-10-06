استقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، اليوم (الثلاثاء)، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.