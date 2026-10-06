هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالأداء المتميز والروح الرياضية العالية التي أظهرها المنتخبان السعودي والإماراتي خلال المباراة، مثمناً ما شهدته البطولة من تنظيم ناجح. وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" وأثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين، الإماراتي والسعودي خلال المباراة، كما أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة متمنياً التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة». وكان الأخضر قد توج بلقب «خليجي 27» بعد تفوقه على المنتخب الإماراتي في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.