اختتم المنتخب السعودي مشواره في خليجي 27 بأرقام مميزة، بعدما حقق العلامة الكاملة في البطولة وتوّج باللقب عقب فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.



وخاض الأخضر خمس مباريات خلال البطولة، حقق خلالها خمسة انتصارات متتالية، ليحافظ على سجله المثالي منذ بداية المنافسات وحتى صافرة النهاية.



ونجح المنتخب السعودي في تسجيل ثمانية أهداف، مقابل عدم استقبال أي هدف طوال مشواره، ليخرج بشباك نظيفة في مبارياته الخمس، ويؤكد صلابته الدفاعية إلى جانب فاعليته الهجومية.



وعلى مستوى المحاولات، سدد لاعبو الأخضر 71 تسديدة على مدار البطولة، فيما استقبلت شباكه 34 تسديدة من المنافسين، دون أن تنجح أي منها في هز الشباك.