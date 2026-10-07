في سابقة تاريخية وقد تكون الأولى في مباريات نهائي بطولات كأس الخليج، أن يحمل شارة «القيادة» حارسا المنتخبين السعودي والإماراتي، وهما حامي عرين الأخضر محمد العويس، والحارس خالد عيسى لمنتخب الأبيض.



وتلك الحادثة من المفارقات التي تعيشها كرة القدم ونادراً ما تحدث على جميع الأصعدة وبمختلف البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، أن يكون الحارسان يحملان شارة القيادة، بعيداً عن أدوار اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.



ولفتت تلك الحادثة نظر الجميع الذين استغربوا منها، خاصة عند حدوث نقاش مع حكم الساحة، مما سيضطر أحد الحارسين للخروج من مرماه متجهاً صوب الحكم للنقاش معه حول أي حدث جدلي يحدث.