ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، بأكثر من 1%، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات مع اقتراب عاصفة من مناطق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06% إلى 101.65 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05% إلى 90.38 دولار للبرميل.

عاصفة تهدد إنتاج خليج المكسيك

وتلقت الأسعار دعماً من مخاوف بشأن عاصفة تتجه نحو خليج المكسيك، وسط توقعات بأن تتحول إلى أول إعصار في المحيط الأطلسي خلال 2026، وأن تؤثر في منشآت إنتاج النفط والغاز البحرية.

وتنتج المناطق البحرية الواقعة في مسار العاصفة نحو 15% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام و5% من إنتاج الغاز الطبيعي، فيما قد تتأثر أيضاً ست مصافٍ بالتطورات الجوية.

انخفاض المخزونات الأمريكية

وعزز انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الضغوط الصعودية على الأسعار، بعدما أظهرت بيانات تراجعها بنحو 2.09 مليون برميل، ما أضاف إلى المخاوف المتعلقة بتوازن الإمدادات في السوق.