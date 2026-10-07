تراجعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء)، تحت ضغط ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية قرب 4145 دولاراً للأوقية في أحدث الأسعار المتاحة، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 4138.34 دولاراً بانخفاض 0.6%. وكانت العقود الأمريكية الآجلة قد تراجعت 0.5% إلى 4164.70 دولاراً للأوقية.

الأنظار على «الفيدرالي»

وتتركز أنظار الأسواق على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، للحصول على مزيد من الإشارات بشأن توجه صناع السياسة النقدية بعد تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم.

المعادن النفيسة الأخرى

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنحو 0.6% إلى 61.32 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1707.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1170.75 دولار.