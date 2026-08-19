أكد مدرب فريق النصر، الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، أن فريقه يحتاج إلى «الراحة» أكثر من أي شيء آخر في الوقت الحالي، حتى أكثر من التعاقدات الجديدة، عقب التأهل لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الدرعية 4-1.



وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب «الأول بارك»:



«نادي الدرعية حصل على راحة لمدة 4 أيام، بينما كانت راحتنا يومين فقط، والأمور صعبة جداً بالنسبة لنا، ولدينا ثلاث مباريات في ستة أيام»، مضيفاً: «الفرق التي نواجهها تحصل على راحة أكبر منا، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة علينا».



وأشاد المدرب بأداء لاعبيه رغم الظروف، قائلاً: «اللاعبون كانوا رائعين، والخصم كان صعباً، وارتاحوا 4 أيام، وارتحنا يومين، وتقدموا بهدف مبكر، ولكن عقلية اللاعبين كانت ممتازة في التعامل مع مجريات المباراة».



وكشف بوستيكوغغلو عن معاناة الفريق من الإصابات، مشيراً إلى أنه «لا يزال لدينا لاعبون مصابون لم يلعبوا حتى الآن، ونحتاج إلى الراحة، وبعد يومين سنلعب مباراة، مهما كان حجم الفريق، اللعب في ثلاث مباريات في ستة أيام هو أمر صعب للغاية».



وتطرق المدرب الأسترالي للحديث عن العناصر الشابة في الفريق، مؤكداً: «لا أنظر إلى أعمار اللاعبين، بل أنظر إلى كيف يتأقلمون، ولدينا لاعبون شباب، أؤمن أنهم سيحصلون على فرصة».



كما طمأن جماهير النصر بشأن قائد الفريق، قائلاً: «كريستيانو رونالدو يعمل بشكل كبير وباستمرار، وقريباً سيكون جاهزاً».



وفي ما يخص البطولة الآسيوية، أوضح بوستيكوغلو أنه لم يركز على القرعة، مبيناً: «لم أركز كثيراً على قرعة آسيا، وكان اهتمامي الأكبر منصباً على مواجهة الدرعية، وغداً سأبدأ العمل على البطولة الآسيوية وجدول مبارياتها».



وكان النصر قد قلب تأخره بهدف مبكر إلى فوز عريض 4-1 على الدرعية، بأهداف محمد سيماكان، وجواو فيليكس «هدفين»، وعبدالله الحمدان، ليضرب موعداً في دور الـ16 من كأس الملك.