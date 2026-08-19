تتواصل اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة ثلاث مواجهات تحمل الكثير من الطموح والرغبة في مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة، إذ تلتقي فرق تبحث عن التعويض وأخرى تسعى لاستثمار بدايتها الجيدة في الموسم.

وتنطلق المواجهات بلقاء ضمك والتعاون الساعة 7:15 مساءً على ملعب نادي ضمك. إذ يسعى التعاون إلى تسجيل انتصاره الأول هذا الموسم بعد تعادله سلبياً أمام الخليج في الجولة الافتتاحية، في مباراة غابت عنها الأهداف رغم الفرص التي سنحت للطرفين.

وفي المواجهة الثانية، يلتقي جدة والخلود الساعة 7:30 مساءً على ملعب نادي جدة. ويخوض الخلود اللقاء بمعنويات مرتفعة نسبياً بعد ظهوره الأول في دوري روشن، عندما فرض التعادل 1-1 على الاتحاد في الجولة الأولى، ليحصد نقطة ثمينة في مستهل مشواره بالمسابقة. أما جدة، فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق التأهل على حساب فريق ينشط في دوري روشن.

وتختتم مواجهات اليوم بلقاء العلا والفتح الساعة 9:00 مساءً على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، في مواجهة يسعى خلالها العلا إلى تسجيل حضور قوي أمام أحد فرق دوري روشن، بينما يدخل الفتح المباراة بعد بداية صعبة في الدوري، بعدما خسر أمام النصر بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى، ليبحث عن التعويض سريعاً عبر بوابة كأس الملك.

وتحمل مباريات اليوم أهمية خاصة، كون بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لا تعترف بفوارق المراكز أو المسابقات، وتبقى فرصة مفتوحة أمام جميع الفرق لكتابة بداية جديدة، خصوصاً أن مواجهات خروج المغلوب تمنح الأفضلية لمن يحسن التعامل مع تفاصيل المباراة ويحسم الفرص المتاحة.