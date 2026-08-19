يدشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية بمنطقة تبوك 2026، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، ويستمر ثلاثة أيام، ويهدف المهرجان إلى التعريف بالمنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية القطاع الزراعي، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس أمجد عبدالله ثلاب، أن تدشين أمير المنطقة للمهرجان يجسد ما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام، ويعكس حرصه على دعم المزارعين والمنتجين المحليين وتعزيز فرص تسويق منتجاتهم، بما يسهم في تنمية القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يمثل المهرجان منصة تسويقية مهمة تجمع المزارعين والمنتجين والمستهلكين، وتبرز جودة وتنوع المنتجات الزراعية التي تتميز بها منطقة تبوك، وتفتح آفاقًا أوسع أمام المزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها.