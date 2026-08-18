حجز النصر مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزاً عريضاً على نظيره الدرعية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «الأول بارك» بالرياض، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.



وتقدم الدرعية مبكراً عند الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه أوسكار رودريغيز، غير أن النصر سرعان ما عاد بثلاثية متتالية سجلها محمد سيماكان عند الدقيقة 11، وجواو فيليكس عند الدقيقة 35، وعبدالله الحمدان عند الدقيقة 37، لينهي الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفي الدقيقة 68، سجل جواو فيليكس هدفه الشخصي الثاني (الرابع للنصر).