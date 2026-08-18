في إطار دعمها الإنساني المستمر للسكان في اليمن، تواصل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية جهودها الإنسانية والتنموية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الأساسية وتخفيف معاناتهم؛ إذ تشهد محافظة شبوة شرق اليمن إسناداً نوعياً ومتواصلاً لتعزيز قطاعها الصحي، وسط متابعة وإشراف ميداني مباشر من قائد قوات التحالف بالمحافظة.



ويأتي هذا الدعم تجسيداً لحرص قيادة التحالف على استمرارية تقديم الخدمات الطبية في المديريات الشمالية والغربية بمحافظة شبوة، التي تقع بمحاذاة محافظتي مأرب والبيضاء على خطوط التماس مع مليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف رفع مستوى الكفاءة الطبية وتخفيف الأعباء الثقيلة عن كاهل المواطنين في تلك المناطق الإستراتيجية.



وأسفرت هذه الجهود عن رفد المستشفيات والمرافق الصحية في المديريات المستهدفة بشحنات متكاملة وموسعة من الأدوية والمستلزمات العلاجية الطارئة، إلى جانب تأمين الحاجات الطبية اللازمة لضمان رفع الجاهزية التشغيلية لتلك المنشآت، وتعزيز قدرتها الاستيعابية للتعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم العلاج بانتظام.

وعلى الصعيد الميداني، وفي رد حازم على الجرائم الحوثية واستهدافها المواقع العسكرية بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل الجندي صالح عبدالله بريعمة من اللواء السادس، نفذت قوات دفاع شبوة عملية عسكرية نوعية استهدفت تحركات مليشيا الحوثي في جبهات حريب وعين وبيحان ومرخة العليا.



واستخدمت وحدات قوات دفاع شبوة الطيران المسيّر في تنفيذ غارات جوية دقيقة أصابت أهدافها بنجاح في عمق مواقع سيطرة المليشيا، وأسفرت عن تكبيدهم خسائر بشرية ومادية فادحة شملت أفراداً وآليات عسكرية.