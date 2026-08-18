احتفى عضو المجلس الاستشاري لفريق كشافة شباب مكة المكرمة القائد الكشفي محمد محراب صحبت جام وابنه الجوال المهندس نادر محمد محراب من منسوبي كلية الهندسة بجامعة أم القرى، بتكريم عضو اللجنة التنفيذية بكشافة شباب مكة المكرمة القائد الكشفي التربوي سمير سالم باطوق، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والمجتمعية والتربوية والكشفية والإعلامية، وجاء التكريم تقديراً لجهوده في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.