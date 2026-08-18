تواصل مليشيا الحوثي جرائمها ضد المدنيين في الساحل الغربي لليمن، وأكد مصدر طبي لـ«عكاظ» مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل في قصف صاروخي على مزرعة لمواطنين في منطقة اليابلي شرق مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وقال المصدر: الحوثي مستمر في استهداف المدنيين في المزارع والقرى في مديريتي الخوخة وحيس جنوب الحديدة، موضحاً أن طفلتين أصيبتا في هجوم بطائرة مسيرة حوثية بمديرية حيس ونقلتا إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل تحويلهما إلى أحد مستشفيات مدينة المخا لاستكمال العلاج والرعاية الطبية.



من جهة أخرى، دوى انفجار عنيف في منطقة الأكمة بمديرية مقبنة غرب تعز، وبحسب معلومات متضاربة فإن صاروخاً حوثياً سقط على القرية مخلفاً أضراراً مادية بأحد المنازل.



وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الصاروخ الحوثي كان ضمن ثلاثة صواريخ أطلقت على مديرية الخوخة من مديرية مقبنة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.



ميدانياً، واصل الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية تفكيك تحصينات المليشيا الحوثية الإرهابية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، كما استهدف تجمعات لها في مديرية الصلو بمحافظة تعز.



وفي محافظة لحج، استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية - قوات العمالقة الجنوبية دورية عسكرية حوثية بعد أن أخفتها بغطاء مموه.



وذكرت القوات أنها استهدفت التحركات والاستحداثات في جبهات البيضاء المتاخمة لمحافظة لحج.