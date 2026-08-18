وقّعت مديرية الأمن العام والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وذلك بمقر الأمن العام في مدينة الرياض.

وتهدف المذكرة التي وقعها، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اللواء محمد بن عبدالرحمن المهنا، إلى تطوير آليات العمل المشترك، والتعاون في المجالات التدريبية والتطويرية، وتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم المالية، والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الأمنية، وتطوير منظومة العمل المشترك، بما يدعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وحماية أمن المملكة ومقدراتها.