كشفت مصادر «عكاظ» الخاصة أن اللجنة الفنية بنادي النصر اتفقت بشكل نهائي مع الظهير الأيمن لنادي العلا عمار الهرفي، الذي خاض تجربة جديدة في الموسم الماضي مع نادي الرياض ولعب معه موسماً رياضياً كاملاً بنظام الإعارة. وأوضحت المصادر أن العقد سيكون لمدة خمس سنوات حسب اتفاق الطرفين.



وأشارت المصادر إلى أن الصفقة تنتظر استكمال الإجراءات المرتبطة برفع الرقابة المالية عن نادي النصر، والمتوقع الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، بعد استيفاء النادي جميع المتطلبات اللازمة.



وبحسب المصادر، فإن رفع الرقابة المالية بشكل نهائي سيتيح للنادي استكمال الإجراءات الرسمية والإعلان عن الصفقة، وسط توقعات بإبرام صفقات أخرى خلال الفترة القادمة.