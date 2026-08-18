أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعيين أسطورة كرة القدم الفرنسية باتريك فييرا مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً لباب ثياو الذي رحل عقب الوداع المبكر من كأس العالم 2026.

بيان الاتحاد السنغالي

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي إنه قرر بالإجماع تعيين باتريك فييرا مدرباً لمنتخب «أسود التيرانغا»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد التقديم الرسمي والخطوات التالية لتولي منصبه.

وأضاف البيان: «يمثل هذا الاختيار الإستراتيجي مرحلة جديدة في مساعي الاتحاد السنغالي لكرة القدم لإرساء جهاز فني رفيع المستوى، بما يتماشى تماماً مع الطموحات الرياضية للبلاد».

باتريك فييرا

مسيرة فييرا

ودرب فييرا، المولود في العاصمة السنغالية داكار، فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، وفريقي نيس وستراسبورغ الفرنسيين، كما قضى فترة قصيرة في تدريب نادي جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

موعد الظهور الأول

وستكون أولى مبارياته كمدرب للسنغال خلال فترة التوقف الدولي الشهر القادم، حيث يواصل بطل كأس الأمم الأفريقية 2021 استعداداته لبطولة عام 2027.