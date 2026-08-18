قدم نادي ريال مدريد الإسباني مدربه الجديد جوزيه مورينيو في حفل خاص بالمدينة الرياضية «فالديبيباس»، ووقع «السبيشال وان» عقداً لمدة ثلاثة مواسم.

الريال يتخلى عن تقليده التاريخي

وعلى عكس التقليد التاريخي للنادي، أُقيم حفل تقديم مورينيو دون حضور جماهيري أو مؤتمر صحفي، ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن هذا هو النهج الجديد الذي اعتمده النادي للكشف الرسمي عن المدرب وجميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم هذا الصيف، حيث سيتمتقديم كل من كوكوريلا، وبرناردو، وكوناتي، ودومفريز، وكارلوس إسباي، وديوماندي في الأيام القادمة، بالطريقة نفسها التي تم بها تقديم مورينيو.

عقد حتى 2029

ووقع مورينيو عقداً لتدريب ريال مدريد حتى 30 يونيو 2029، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز والرئيس الفخري خوسيه مارتينيز بيري.

3 هدايا عقب التوقيع

وعقب توقيع العقد، تلقى جوزيه مورينيو نسخة طبق الأصل من ملعب «سانتياغو برنابيو»، وساعة، وقميصاً يحمل اسمه، فيما عبر المدرب عن سعادته قائلاً: «هذا أشبه بالعودة إلى الوطن، من الناحية العاطفية، الأمر أكثر خصوصية من المرة الأولى، لأن الأمر حينها كان يتعلق بالوصول إلى قمة العالم، أما الآن فهي تجربة أكثر عاطفية وعمقاً، أنا واحد منكم، لطالما كنت كذلك، ويمكنكم أن تتخيلوا ما يعنيه لي العمل لريال مدريد، هذا مبدأ يجب على الجميع اتباعه: العمل لريال مدريد، وهذا يعني العمل من أجلكم».

آمال كبيرة على مورينيو

ويضع ريال مدريد وجماهيره آمالاً كبيرة على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له قيادة الفريق بين عامي 2010 و2013، للعودة إلى منصات التتويج بعد موسمين كارثيين.

وفشل «الملكي» في حصد أي لقب خلال الموسمين الماضيين، إلى جانب تصاعد الأزمات داخل غرفة الملابس، ما دفع فلورنتينو بيريز إلى التعاقد مع مورينيو لإعادة الانضباط والعودة إلى منصات التتويج.