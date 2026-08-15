قدم نادي برشلونة الإسباني عرضه الثالث لمانشستر سيتي الإنجليزي لضم نجمه رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو».

عرض ثالث بـ70 مليون يورو

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي رفض العرض الأول، الذي بلغت قيمته 45 مليون يورو إلى جانب إضافات، ثم رفض عرضاً ثانياً يصل إلى نحو 65 مليون يورو، فيما وصلت قيمة العرض الثالث الذي قدمه برشلونة إلى 70 مليون يورو.

رودري يختار برشلونة

وكان برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع رودري في وقت سابق، بعد أن كان اللاعب قريباً للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد.

عقد ممتد مع السيتي

ويرتبط رودري بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

أفضل لاعب في كأس العالم 2026

يُذكر أن رودري تُوّج الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعد مساهمته المؤثرة في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.