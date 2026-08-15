توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (السبت)، أن يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، وهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد على طول الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 22-46 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً خلال المساء على الجزء الشمالي والجنوبي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-26 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.