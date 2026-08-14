بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ في وفاة رئيس مجلس الدولة (الأسبق) في جمهورية الصين الشعبية السيد تشو رونغ جي.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (الأسبق) في جمهورية الصين الشعبية السيد تشو رونغ جي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ في وفاة رئيس مجلس الدولة (الأسبق) في جمهورية الصين الشعبية السيد تشو رونغ جي.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (الأسبق) في جمهورية الصين الشعبية السيد تشو رونغ جي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».