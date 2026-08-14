تحولت لحظات التسوق داخل أحد المراكز التجارية في القاهرة الجديدة إلى مأساة دامية، بعدما دوّى انفجار مفاجئ داخل أحد المحلات، مخلفاً أشلاء 3 متوفين وإصابة 15 شخصاً، فيما أعلنت النيابة العامة المصرية بعد تحقيقات موسعة ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، وسط إجراءات فنية وقانونية للتحقق من أسباب الانفجار ومدى الالتزام باشتراطات السلامة.

النيابة العامة تبدأ التحقيق

وبحسب بيان رسمي، تلقت النيابة العامة المصرية إخطاراً بوقوع انفجار داخل أحد المراكز التجارية بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينة اللازمة، إلى جانب تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، في محاولة لتكوين صورة كاملة عن اللحظات التي سبقت الانفجار وكيفية وقوعه. وأوضحت المعاينة الأولية أن الانفجار وقع داخل حانوت مخصص لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، حيث باشرت النيابة فحص الموقع ورفع الآثار المرتبطة بالحادثة.

3 متوفين و15 مصاباً

وأسفرت الحادثة عن العثور على أشلاء 3 متوفين، أمكن التعرف على هوية أحدهم، فيما أصيب 15 شخصاً جرى نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج. وانتقل أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين للاستعلام عن حالتهم الصحية، والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم بذلك، كما استمعت النيابة إلى عدد من شهود الواقعة للوقوف على تفاصيل الحادثة وملابساتها.

أسطوانة غاز وراء الانفجار

وكشفت نتائج الفحص المبدئي أن الحادثة نجمت عن انفجار أسطوانة معبأة بالغاز داخل المحل، وهي النتيجة التي دفعت النيابة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفنية لتحديد السبب الدقيق للانفجار والمسؤوليات المترتبة عليه. وقررت النيابة العامة ندب خبراء الطب الشرعي لإجراء أبحاث البصمة الوراثية اللازمة للتعرف على هوية باقي المتوفين، إلى جانب ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة الفنية ورفع الآثار الموجودة بموقع الحادثة وفحصها.

فحص كاميرات المراقبة والتراخيص

وتستهدف التحقيقات تحديد كيفية وقوع الانفجار والظروف التي أحاطت به، إلى جانب فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمركز التجاري، والاستماع إلى الأشخاص الذين يمكن أن تساعد شهاداتهم في كشف ملابسات الواقعة. كما أمرت النيابة العامة باستدعاء القائمين على إدارة المركز التجاري لسؤالهم، إلى جانب ضبط مالك الحانوت الذي وقع فيه الانفجار.

وفي مسار موازٍ، قررت النيابة تشكيل لجنة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لفحص الملف الخاص بالمركز التجاري والحانوت محل الواقعة، وبيان مدى توافر التراخيص اللازمة، ومدى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية المقررة للأنشطة التي تمارس داخل المحلات التجارية.

تحقيقات لتحديد المسؤولية

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بالتوازي مع أعمال الفحص الفني والجنائي، تمهيداً لتحديد المسؤول عن أي مخالفات قد تكشفها التحقيقات، فضلاً عن الوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية الخاصة بالسلامة والحماية المدنية. وكانت الواقعة قد أثارت حالة من الذعر داخل المركز التجاري، مع تداول روايات أولية ومتضاربة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة الحادثة، قبل أن تكشف نتائج الفحص المبدئي التي أعلنتها النيابة أن الانفجار وقع داخل محل لبيع الهدايا وألعاب الأطفال، وأن أسطوانة معبأة بالغاز كانت وراء الحادثة.