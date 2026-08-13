وعد الفنان المصري ياسر جلال زميله الفنان المصري بدوي فهمي بالمشاركة في مسلسله القادم، مؤكداً دعمه له وتقديره لما قدمه طوال مشواره الفني وقدرته على ترك بصمة واضحة لدى الجمهور مهما كانت مساحة الدور الذي يقدمه.

إشادة بمشواره الفني

وتحدث ياسر جلال في تصريحات تلفزيونية عن مشوار بدوي فهمي، مشيراً إلى أن النجاح لا يرتبط بحجم الدور وإنما بقدرة الفنان على تقديم شخصية مؤثرة تظل في ذاكرة المشاهد.

ووصف ياسر جلال بدوي فهمي بأنه يعتبره في مقام شقيقه الكبير، مؤكداً أن مساندته له تأتي من منطلق تقديره لزميله واعتزازه بمشواره، ووقوف الفنانين إلى جانب بعضهم البعض أمر طبيعي وواجب تجاه زملائهم.

موقف يكشف وفاء بدوي فهمي

كما أشاد بالجانب الإنساني في شخصية بدوي فهمي، مستشهداً بموقفه مع المخرج الراحل علي عبد الخالق، إذ حرص على زيارة مدفنه عقب وفاته وتأثر بشدة خلال الزيارة، في موقف اعتبره ياسر جلال دليلاً على وفائه لمن كان لهم فضل في مسيرته.

استغاثة بدوي فهمي

ومن جانبه، أطلق بدوي فهمي سابقاً استغاثة إلى ياسر جلال، كاشفاً عن صعوبة أوضاعه الصحية والمعيشية، ومشيراً إلى معاناته من مرض السرطان وعدم امتلاكه مصدر دخل، الأمر الذي دفعه إلى المبيت في أحد الجراجات بحسب حديثه.

وفي المقابل، استجاب ياسر جلال لاستغاثة زميله وتكفل بتكاليف علاجه بالكامل، مؤكداً أنه لن يتخلى عنه أو يتركه يواجه أزمته بمفرده، ومشدداً على مواصلة دعمه ومساندته خلال الفترة القادمة.