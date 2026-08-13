في خطوة جديدة بشأن حالتها الصحية، غادرت الفنانة المصرية منة شلبي المستشفى بعد تحسن حالتها عقب خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، لتستكمل فترة التعافي في منزلها بعيداً عن الأضواء.

تحسن الحالة الصحية

وكانت أمضت منة شلبي سابقاً عدة أيام داخل المستشفى عقب إجراء الجراحة، قبل أن تتحسن حالتها بما يسمح لها بمغادرة المستشفى، على أن تواصل المتابعة الطبية خلال الفترة القادمة للتأكد من اكتمال تعافيها واستقرار وضعها الصحي.

نشاط فني رغم الأزمة

وتزامنت الأزمة الصحية مع فترة من النشاط الفني لمنة شلبي، بعدما انتهت أخيراً من تصوير مسلسل «عنبر الموت»، الذي تعود من خلاله إلى الدراما في عمل مستوحى من أحداث حقيقية، ومن المقرر أن يشكل أحدث خطواتها الفنية خلال الفترة القادمة.

تفاصيل العمل

ينتمي مسلسل «عنبر الموت» إلى دراما الحلقات القصيرة، ويقدم قصة مشوقة مستوحاة من وقائع حقيقية، تجسد خلالها منة شلبي دور ممرضة تتهم بقتل مريض ومحاولة قتل عشرات المرضى، لتواجه حكماً بالإعدام.

ويجمع المسلسل نخبة من النجوم بجانب منة شلبي وهم كل من علي قاسم ورشدي الشامي وعدد من الفنانين، إلى جانب ظهور أحمد خالد صالح ضيف شرف ضمن أحداث العمل، ويتولى تأليفه مريم نعوم وإخراجه كريم الشناوي.

مشاريع جديدة منتظرة

وعلى صعيد السينما، تستعد منة شلبي خلال الفترة القادمة للتحضير لمشروع جديد يحمل طابعاً كوميدياً بعنوان «سلايف النينجا»، في تجربة تجمعها بالفنانة هنا الزاهد ويقودها المخرج أحمد الجندي، بينما تتواصل التحضيرات النهائية للعمل واختيار باقي أبطاله.